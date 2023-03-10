Марочко: Вокруг Артемовска создается способная к наступлению группировка ВСУ

10 марта 2023, 09:31 — Общественная служба новостей — ОСН Северо-западнее и юго-западнее Артемовска (украинское название Бахмут) наблюдается наращивание количества военных, составляющих находящуюся там группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ).
10 марта 2023, 09:31 — Общественная служба новостей — ОСН Северо-западнее и юго-западнее Артемовска (украинское название Бахмут) наблюдается наращивание количества военных, составляющих находящуюся там группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Свежие комментарии