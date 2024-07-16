Коллаж Царьграда Сегодня 14K прочитали Представитель МИД России Мария Захарова предупредила украинцев о готовящейся провокации, связанной с прорывом дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, что приведёт к катастрофическим последствиям: "Киев уйдёт под воду за 10 часов".