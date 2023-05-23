Глава Республики Сербской Милорад Додик назвал честью вручить орден президенту России Владимиру Путину

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью телеканалу РТРС, что для него является огромной честью вручение ордена российскому лидеру Владимиру Путину.
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