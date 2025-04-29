Дороги Смоленска обследуют на безопасность

Мэр Александр Новиков провёл совещание с представителями «Смоленскавтодора» и регионального «Центра организации дорожного движения» До середины следующего месяца пройдёт комиссионное обследование основных магистральных улиц Смоленска - для упорядочивания левых поворотов, корректировки работы светофоров, а также контроля движения на аварийно-опасных участках.