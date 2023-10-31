ФСБ: житель Кузбасса задержан по подозрению в госизмене

В Кемеровской области задержан силовиками житель региона, подозреваемый в причастности к деятельности украинского киберподразделения, которое специализируется на атаках на российские информресурсы, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии