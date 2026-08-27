Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за наводнения

Президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском районе и обратился с поддержкой к руководству Непала.
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