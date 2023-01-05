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Посольство США обратилось к россиянам

Посольство США обратилось к россиянам

Россия и США на протяжении истории соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир, а происходящее сейчас «не достойно» россиян, говорится в заявлении американского посольства в России.

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