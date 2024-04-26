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Петербургский дневник

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В деле Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды

В деле Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды

Он отвергает свою причастность к получению взятки Представители следствия сейчас устанавливают причастность заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки, к возможным иным должностным преступлениям, пишет ТАСС.

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