В деле Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды

Он отвергает свою причастность к получению взятки Представители следствия сейчас устанавливают причастность заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки, к возможным иным должностным преступлениям, пишет ТАСС.
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