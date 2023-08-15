Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима

Президент России Владимир Путин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что страны Запада намеренно вкачивают миллиарды долларов в неонацисткий режим Украины, чтобы разжечь конфликт и втянуть в него другие страны.
Президент России Владимир Путин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что страны Запада намеренно вкачивают миллиарды долларов в неонацисткий режим Украины, чтобы разжечь конфликт и втянуть в него другие страны.
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