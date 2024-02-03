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Закон, порядок, государство

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В Тверском соединении ВТА прошли мероприятия, посвященные дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

В Тверском соединении ВТА прошли мероприятия, посвященные дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

В конце лекции с военнослужащими была проведена историческая викторина на знание основных дат и событий Великой Отечественной войны.

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