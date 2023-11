Михаил Белякович, русский голос Кратоса, возможно, подтвердил существование DLC для God of War: RagnarokПохоже, что предполагаемое DLC для God of War: Ragnarok действительно существует и может быть официально представлено в конце этого года на церемонии The Game Awards, которая состоится 7 декабря.