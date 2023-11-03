Михаил Белякович, русский голос Кратоса, возможно, подтвердил существование DLC для God of War: RagnarokПохоже, что предполагаемое DLC для God of War: Ragnarok действительно существует и может быть официально представлено в конце этого года на церемонии The Game Awards, которая состоится 7 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)