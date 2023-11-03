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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Михаил Белякович, русский голос Кратоса, возможно, подтвердил существование...

Михаил Белякович, русский голос Кратоса, возможно, подтвердил существование...

Михаил Белякович, русский голос Кратоса, возможно, подтвердил существование DLC для God of War: RagnarokПохоже, что предполагаемое DLC для God of War: Ragnarok действительно существует и может быть официально представлено в конце этого года на церемонии The Game Awards, которая состоится 7 декабря.

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