ФРГ денонсирует соглашение о деятельности Русского дома в Берлине. Об этом 1 сентября заявил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава Госкомиссии...
- Лукашенко: белору...
- Лукашенко: белору...
вот и цена дружбы и партнерства...... опять нас обманули а мы не успели красную полосочку нарисовать .......