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ФРГ денонсирует соглашение о деятельности Русского дома в Берлине

ФРГ денонсирует соглашение о деятельности Русского дома в Берлине

ФРГ денонсирует соглашение о деятельности Русского дома в Берлине. Об этом 1 сентября заявил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль.

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