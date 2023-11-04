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Николаев — о решении ЭСК о второй желтой карточке Бабичу: «На вопросы может ответить только запись переговоров арбитров»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» решение ЭСК поддержать главного арбитра матча 13-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» (2:0) Владислава Безбородова в эпизоде с вынесением второго предупреждения игроку красно-белых Срджану Бабичу на 70-й минуте.

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