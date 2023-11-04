Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» решение ЭСК поддержать главного арбитра матча 13-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» (2:0) Владислава Безбородова в эпизоде с вынесением второго предупреждения игроку красно-белых Срджану Бабичу на 70-й минуте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)