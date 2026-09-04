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Царьград

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В Новосибирске до 30 сентября перекроют улицу Сержанта Коротаева

В Новосибирске до 30 сентября перекроют улицу Сержанта Коротаева

Участок улицы Сержанта Коротаева в районе дома №5 на Оловозаводской будет закрыт для проезда транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

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