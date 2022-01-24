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Сеть: «Наглосаксы будут кусать Россию» — Британия угрожает России санкциями

Сеть: «Наглосаксы будут кусать Россию» — Британия угрожает России санкциями

В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя премьер-министра Великобритании Доминика Рааба о том, что Лондон готов применить серьезные экономические санкции против Российской Федерации не только в случае ее «вторжения» на Украину.

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