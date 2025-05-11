«Маркес будет быстр даже на тракторе». Баньяя сделал удивительное признание

«Маркес будет быстр даже на тракторе». Баньяя сделал удивительное признаниеDucati CorseДвукратный чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя фактически расписался в том, что бессилен во внутрикомандной дуэли со своим новым напарником по Ducati Марком Маркесом.