«Маркес будет быстр даже на тракторе». Баньяя сделал удивительное признание

«Маркес будет быстр даже на тракторе». Баньяя сделал удивительное признаниеDucati CorseДвукратный чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя фактически расписался в том, что бессилен во внутрикомандной дуэли со своим новым напарником по Ducati Марком Маркесом.
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