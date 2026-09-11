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Газета.ру

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Песков: Путин обязательно просматривает все подаренные ему книги

Песков: Путин обязательно просматривает все подаренные ему книги

Президент России Владимир Путин «обязательно просматривает» книги, которые получает в подарок. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков обозревателю «Известий» Виктору Синеоку.

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