Невероятно, насколько сильно отстаёт от России эта страна - 4

Я прекрасно осознаю, что покушаюсь на святое для адептов секты "прекрасной жизни в Заграниции и нищей, отсталой России", ведь Норвегия, с их правильным, капиталистическим социализмом - это одна из главных "святынь" этого культа, но всё же рискну.