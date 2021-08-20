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Невероятно, насколько сильно отстаёт от России эта страна - 4

Невероятно, насколько сильно отстаёт от России эта страна - 4

Я прекрасно осознаю, что покушаюсь на святое для адептов секты "прекрасной жизни в Заграниции и нищей, отсталой России", ведь Норвегия, с их правильным, капиталистическим социализмом - это одна из главных "святынь" этого культа, но всё же рискну.

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Владимир Пятицкий
то же самое и у чухонцев

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