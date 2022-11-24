Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на самоубийственный приказ своего командования

Разведчики 58-й бригады ВСУ пожаловались президенту страны Владимиру Зеленскому и главкому Валерию Залужному на самоубийственный приказ своего командования, которое потребовало от подчиненных занять позиции под ураганным огнем российской артиллерии.
Разведчики 58-й бригады ВСУ пожаловались президенту страны Владимиру Зеленскому и главкому Валерию Залужному на самоубийственный приказ своего командования, которое потребовало от подчиненных занять позиции под ураганным огнем российской артиллерии.
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