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Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на самоубийственный приказ своего командования

Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на самоубийственный приказ своего командования

Разведчики 58-й бригады ВСУ пожаловались президенту страны Владимиру Зеленскому и главкому Валерию Залужному на самоубийственный приказ своего командования, которое потребовало от подчиненных занять позиции под ураганным огнем российской артиллерии.

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