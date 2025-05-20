Испания потребовала от Airbnb заблокировать почти 66 тысяч объявлений о сдаче туристического жилья в стране — из-за нарушения местных правил

Большинство из них не предоставляют номер лицензии. Reuters и Associated Press со ссылкой на Министерство защиты прав потребителей Испании сообщили, что на некоторых веб-сайтах не указано, является ли владелец физическим или юридическим лицом.
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