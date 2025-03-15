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Путин изящно ответил на призыв Трампа пощадить украинских боевиков

Путин изящно ответил на призыв Трампа пощадить украинских боевиков

Президент России Владимир Путин изящно ответил на призыв президента США Дональда Трампа пощадить украинских боевиков https://listaj.

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