В октябре с космодрома Восточный запустят два спутника от частных российских компаний

Для высокодетальной съёмки поверхности Земли Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что в октябре с космодрома Восточный будут запущены два космических аппарата частного производства.