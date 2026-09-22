В октябре с космодрома Восточный запустят два спутника от частных российских компаний

Для высокодетальной съёмки поверхности Земли Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что в октябре с космодрома Восточный будут запущены два космических аппарата частного производства.
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