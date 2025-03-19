Захарова назвала маразмом планы Великобритании и ЕС по активам России

Обсуждение Великобританией и ЕС конфискации замороженных российских активов является маразмом. Так на планы Лондона и Брюсселя отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».
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