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Захарова назвала маразмом планы Великобритании и ЕС по активам России

Захарова назвала маразмом планы Великобритании и ЕС по активам России

Обсуждение Великобританией и ЕС конфискации замороженных российских активов является маразмом. Так на планы Лондона и Брюсселя отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

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