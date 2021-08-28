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Экс-посол Британии Форд: США могут расширить сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ*

Экс-посол Британии Форд: США могут расширить сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ*

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Власти США в целях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* могут расширить сотрудничество с талибами в области разведки, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

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