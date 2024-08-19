Что понимают в военном деле Шахназаров или тот же Юсин? Да ничего..

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Lucy Dickerson. Давно перестала смотреть российские ток-шоу - берегу психическое здоровье. Раньше смотрела всё подряд, переживала, нервничала, возмущалась, пугалась, паниковала, радовалась, печалилась, в общем переживала весь спектр возможных эмоций, раскачиваемых на манипулятивных качелях.