Что понимают в военном деле Шахназаров или тот же Юсин? Да ничего..

Lucy Dickerson. Давно перестала смотреть российские ток-шоу - берегу психическое здоровье. Раньше смотрела всё подряд, переживала, нервничала, возмущалась, пугалась, паниковала, радовалась, печалилась, в общем переживала весь спектр возможных эмоций, раскачиваемых на манипулятивных качелях.
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