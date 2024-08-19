Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Я к твоему сведенью в 2018-2020 командовал ротой спецназа " Волкодавы" 6 бригады, до ранения, потом готовил ДРГ из До...Почему срочников ...
  • лина любимцева
    Эти "жесты добро воли" у некоторых НУЖНО КАСТРИРОВАТЬ!!  Это что такое? ТУПИЗМ? ДЕБИЛИЗМ?!! КАК ЭТО ВСЕ НАЗВАТЬ? Эти ...С людьми, творящи...
  • Иван Иваныч
    Всем смотреть карту Российской империи за 1914 год. Всё, что там отражено это Великая Российская империя. и как говор...Всем тем, кто так...

Что понимают в военном деле Шахназаров или тот же Юсин? Да ничего..

Что понимают в военном деле Шахназаров или тот же Юсин? Да ничего..

Lucy Dickerson. Давно перестала смотреть российские ток-шоу - берегу психическое здоровье. Раньше смотрела всё подряд, переживала, нервничала, возмущалась, пугалась, паниковала, радовалась, печалилась, в общем переживала весь спектр возможных эмоций, раскачиваемых на манипулятивных качелях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vasily Golov
Это в Брянской обл.
Ответить
3 час.
Vasily Golov
Это солдаты ВСУ.
Ответить
3 час.
VG
Vasily Golov
ВСУ груз-200
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх