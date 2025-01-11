Рязанские инспекторы ДПС проводят рейды по выявлению пьяных водителей

Отмечается, что инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки». Его суть заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.