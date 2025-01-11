62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Премерзопакоснейший ТИПУС!!!!!!Ведущий Губерниев...
  • Сергей Иванов
    Я родился весом 5200 граммМладенец с «богат...
  • Александр Жигилий
    Это полная чушь в мозгах тех, кто это требует от Яндекса! Почему? Да во первых потому, что этим снимкам не один день,...Рязанский нефтеза...

Рязанские инспекторы ДПС проводят рейды по выявлению пьяных водителей

Рязанские инспекторы ДПС проводят рейды по выявлению пьяных водителей

Отмечается, что инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки». Его суть заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх