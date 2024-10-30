Минобороны России опубликовало видео освобождения Селидово

Минобороны России опубликовало видео освобождения города Селидово в ДНР.На кадрах запечатлено, как штурмовики 15-й и 30-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» проникают в лесные массивы и уничтожают противника в укрепленных позициях.