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Аким Актау поздравил сотрудниц коммунальной сферы с праздником

Аким Актау поздравил сотрудниц коммунальной сферы с праздником

Градоначальник Улугбек Тналиев поздравил женщин, работающих в коммунальной сфере, с 8 марта - Международным женским днем, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

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