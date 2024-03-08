Аким Актау поздравил сотрудниц коммунальной сферы с праздником

Градоначальник Улугбек Тналиев поздравил женщин, работающих в коммунальной сфере, с 8 марта - Международным женским днем, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.
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