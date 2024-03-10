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ТСН: суд на Украине впервые конфисковал квартиру за сепаратизм

ТСН: суд на Украине впервые конфисковал квартиру за сепаратизм

Суд на Украине впервые постановил конфисковать квартиру в качестве наказания за сепаратизм. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

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Комментарии
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Александр Крылов
После возвращения в семью, бывшим следователям, судьям, СБУшникам и прочей нечести - прислужникам укронацистов, будет трудно восстановиться в прежней должности. В лучшем случае будут убирать трупы людей, безвинно ими убиенных, восстановлению инфраструктуры. В другом случае останутся в не воссоединившейся с Россией частью бывшей украины и веками выплачивать долги, взятые укронацистами на войну у спонсоров.
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