❗️⚡️ В Брянской области произошел теракт — подорван мост, по которому в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва - Климово.
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❗️⚡️ В Брянской области произошел теракт — подорван мост, по которому в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва - Климово.