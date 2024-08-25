Адвокат Айрапетов оценил обвинения, предъявляемые Францией Дурову

Айрапетов назвал обвинения экзотическими и объяснил, почему они являются таковымиНедавно стало известно о задержании Павла Дурова, прилетевшего, предположительно, из Азербайджана во Францию на частном самолёте.
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