Группа Muse перенесла концерт в Стамбуле из-за критики организатора фанатами

Рок-группа Muse перенесла свой концерт в Стамбуле с 11 июня на 2026 год после того, как фанаты обвинили организатора мероприятия в критике протестных акций в Турции, последовавших за арестом стамбульского мэра Экрема Имамоглу.
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