Сигэру Исиба: Япония стремится к миру с Россией, несмотря на разногласия

Sergiy Che

"...В своем обращении Исиба подчеркнул, что, несмотря на сложное состояние отношений между Японией и Россией, Токио намерен продолжать усилия по урегулированию территориального вопроса..." © - у России там вопросов нет - как только джапы признают острова российскими, то сразу могут скакать подписывать мирный договор и будет мир-вздрюжьба-жувачка! Только эт походу до японских мозгов никак не доходит...)))