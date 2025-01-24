Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил стремление Токио заключить мирный договор с Россией, несмотря на текущие напряженные отношения.
Сигэру Исиба: Япония стремится к миру с Россией, несмотря на разногласия
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Sergiy Che
"...В своем обращении Исиба подчеркнул, что, несмотря на сложное состояние отношений между Японией и Россией, Токио намерен продолжать усилия по урегулированию территориального вопроса..." © - у России там вопросов нет - как только джапы признают острова российскими, то сразу могут скакать подписывать мирный договор и будет мир-вздрюжьба-жувачка! Только эт походу до японских мозгов никак не доходит...)))
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