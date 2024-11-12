Германия начала поставлять ВСУ спутниковые фото для разведки: главное за сутки

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что начал предоставлять Киеву новые спутниковые снимки для проведения разведывательных операций, в Белгородской области беспилотник атаковал нефтебазу, а в подконтрольной ВСУ части ДНР повреждена плотина кураховского водохранилища.
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