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Овечкин о повторении рекорда Гретцки по голам в НХЛ: «Уэйн написал мне сообщение перед игрой с «Чикаго». Там было пожелание: «Забей три»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3). Второй гол стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярках лиги.

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