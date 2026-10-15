Президент США Дональд Трамп, 80 лет, в шутливой манере заявил о проблемах со здоровьем на выступлении в Розовом саду Белого дома, отметив, что алкоголь тут ни при чём.
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