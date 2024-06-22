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Лига наций (жен). Финал. Япония встретится с Италией, Бразилия и Польша разыграют бронзу

Лига наций Женщины Бангкок, Таиланд Финал  Япония – Италия – 16.30   Матч за 3-е место Бразилия – Польша – 13.

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