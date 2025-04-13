Юрист Рыбакова: для мужчин декрет может иметь экономическую выгоду

Российские мужчины стали чаще уходить в декрет вместо жен. В беседе с «Москвой 24» почетный юрист столицы Елена Рыбакова пояснила, что отцы действительно имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет.
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