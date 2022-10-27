Москва возглавила список регионов по выдаче льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Москва возглавила список регионов по выдаче льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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