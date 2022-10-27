Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 429 подписчиков

Москва возглавила список регионов по выдаче льготной ипотеки для IT-специалистов

Москва возглавила список регионов по выдаче льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх