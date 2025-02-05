В Конгрессе США начали расследовать ограничение банковских услуг криптокомпаниям

6 февраля Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США начнет расследование действий федеральных агентств, которые, по заявлению криптокомпаний, злоупотребляли полномочиями и ограничивали доступ участников крипторынка к банковским и финансовым услугам.