В Конгрессе США начали расследовать ограничение банковских услуг криптокомпаниям

6 февраля Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США начнет расследование действий федеральных агентств, которые, по заявлению криптокомпаний, злоупотребляли полномочиями и ограничивали доступ участников крипторынка к банковским и финансовым услугам.
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