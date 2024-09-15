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Новые факты о переговорах нацистов и Японии перед Второй мировой: архивы ФСБ раскрыты (ФОТО)

Новые факты о переговорах нацистов и Японии перед Второй мировой: архивы ФСБ раскрыты (ФОТО)

Новые факты о переговорах нацистов и Японии перед Второй мировой: архивы ФСБ раскрыты. Весной 1939 года нацистская Германия и Япония вели тайные переговоры, в которых Берлин пытался склонить Токио к нападению на Советский Союз.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну, судя по фото, опубликованному автором, японцы почему-то одеты в польскую военную форму. С чего-бы это?
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13 час.

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