Новые факты о переговорах нацистов и Японии перед Второй мировой: архивы ФСБ раскрыты (ФОТО)

Новые факты о переговорах нацистов и Японии перед Второй мировой: архивы ФСБ раскрыты. Весной 1939 года нацистская Германия и Япония вели тайные переговоры, в которых Берлин пытался склонить Токио к нападению на Советский Союз.
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