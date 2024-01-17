Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Госдуме требуют отогнать ВСУ от Белгорода «минимум на 100 километров»

В Госдуме требуют отогнать ВСУ от Белгорода «минимум на 100 километров»

Политнавигатор Россия больше не в состоянии терпеть регулярные обстрелы приграничных городов, и должна отогнать неонацистов на сто километров от своих границ.

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Комментарии
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dmitriev4141 дмитриев
Не  согласен.  МО РФ   имеет все средства для уничтожения  путей доставок вооружений  для ВСУ.  Проблема в ограничениях.
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11 час.
Сиропчик Микульский
А кто может ограничить наше МОРФ?
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7 час.
Евгений Кузнецов
Не от границ Белгорода а от всей нашей госграницы-в том числе и от  областей которые вошли в состав России и минимум киломметров на 300.
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7 час.

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