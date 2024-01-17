В Госдуме требуют отогнать ВСУ от Белгорода «минимум на 100 километров»

Не согласен. МО РФ имеет все средства для уничтожения путей доставок вооружений для ВСУ. Проблема в ограничениях.

А кто может ограничить наше МОРФ?

Евгений Кузнецов

Не от границ Белгорода а от всей нашей госграницы-в том числе и от областей которые вошли в состав России и минимум киломметров на 300.