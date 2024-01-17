Политнавигатор Россия больше не в состоянии терпеть регулярные обстрелы приграничных городов, и должна отогнать неонацистов на сто километров от своих границ.
В Госдуме требуют отогнать ВСУ от Белгорода «минимум на 100 километров»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
dmitriev4141 дмитриев
Не согласен. МО РФ имеет все средства для уничтожения путей доставок вооружений для ВСУ. Проблема в ограничениях.
Ответить
11 час.
Сиропчик Микульский
А кто может ограничить наше МОРФ?
Ответить
7 час.
Евгений Кузнецов
Не от границ Белгорода а от всей нашей госграницы-в том числе и от областей которые вошли в состав России и минимум киломметров на 300.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии