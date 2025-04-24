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43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фигуру в бикини

43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фигуру в бикини

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс показала фигуру на фото в бикини. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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