Bloomberg: Россия намекнула США, что готова к переговорам по Украине

Bloomberg сообщает о неофициальных сигналах готовности России к переговорам.Агентство Bloomberg сообщает о том, что Россия по неофициальным канал дает понять США, что готова к переговорам относительно ситуации на Украине.
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