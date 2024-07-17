«Только капитуляция»: российские власти озвучили условия завершения СВО

Никакого смысла в переговорах о судьбе Украины нет и быть не может. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-президент России и бывший премьер Дмитрий Медведев, занимающий сегодня должность зампреда Совета безопасности РФ.