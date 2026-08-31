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"Ъ": в РФ и странах ЕАЭС введут единые технические требования для электросамокатов

"Ъ": в РФ и странах ЕАЭС введут единые технические требования для электросамокатов

Росстандарт опубликовал новый межгосударственный ГОСТ 35391-2026, устанавливающий единые технические требования к электросамокатам, моноколесам и гироскутерам.

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