Тут некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи - пан Царёв например - предлагают срочно раздать российские паспорта украинским бешенцам, которых хотят вытурить из европки взад - на скотобойню Зеленского.
Никаких массовых раздач паспортов украинским "ухилянтам" устраивать НЕЛЬЗЯ!
Комментарии
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Светлана Соловьева
Не пускать , а если хотят в Россию, то пусть идут на фронт и нам помогут забрать землю и восстановить города.
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7 час.
Татьяна Хуторская
Однозначно не пускать и гражданство не давать! Все, кто хотел приехать в Россию, уже давно здесь. Остальные очень стремились в Европу, так и пусть там живут. Зачем их выручать? Пусть их Европа выручает. Они нас презирают, а мы им гражданство на блюдечке. Зачем? Мы же для них быдло.
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6 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Эту мразь царева отправить домой на донбасс пусть воюет а не в моем Крыму сидит. Я помню когда эта гнида имела свой бизнес в Крыму в Симферополе. Держал магазины и любил кидать своих продавцов типа неделю без зарплаты и домой вы не подходите. Пока одна деваха в нашем магазе на ул.Ленина не кинула его. Вывезла весь товар из магазина ночью.
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4 час.
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