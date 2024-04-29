Никаких массовых раздач паспортов украинским "ухилянтам" устраивать НЕЛЬЗЯ!

Светлана Соловьева Не пускать , а если хотят в Россию, то пусть идут на фронт и нам помогут забрать землю и восстановить города.

Татьяна Хуторская Однозначно не пускать и гражданство не давать! Все, кто хотел приехать в Россию, уже давно здесь. Остальные очень стремились в Европу, так и пусть там живут. Зачем их выручать? Пусть их Европа выручает. Они нас презирают, а мы им гражданство на блюдечке. Зачем? Мы же для них быдло.