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Царьград

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Нарушения не останутся незамеченными. В Петербурге планируют поставить на учёт электросамокаты

Нарушения не останутся незамеченными. В Петербурге планируют поставить на учёт электросамокаты

Власти Санкт-Петербурга планируют ввести регистрацию самокатов через QR-коды. Мера необходима для того, чтобы в случае ЧП была возможность идентификации.

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