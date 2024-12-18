От Домовенка Кузи до Энди Уорхола: россиянам рассказали, какие киноновинки смотреть на новогодних каникулах

Советует «Петербургский дневник» Новогодняя пора богата на киноновинки. Участники киноиндустрии хорошо понимают, что именно в новогодние праздники у россиян появляется время и настроение сходить в кино, поэтому в конце декабря буквально ни дня не обходится без релизов.