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Петербургский дневник

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От Домовенка Кузи до Энди Уорхола: россиянам рассказали, какие киноновинки смотреть на новогодних каникулах

От Домовенка Кузи до Энди Уорхола: россиянам рассказали, какие киноновинки смотреть на новогодних каникулах

Советует «Петербургский дневник» Новогодняя пора богата на киноновинки. Участники киноиндустрии хорошо понимают, что именно в новогодние праздники у россиян появляется время и настроение сходить в кино, поэтому в конце декабря буквально ни дня не обходится без релизов.

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