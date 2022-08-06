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Тайна "Святой Анны". Трагичная судьба полярной экспедиции Брусилова

Тайна "Святой Анны". Трагичная судьба полярной экспедиции Брусилова

В 1912 году в арктические широты одна за другой отправилось сразу три полярных экспедиции – геолога Русанова на Шпицберген, старшего лейтенанта Адмиралтейства Седова на Северный полюс и лейтенанта Брусилова в Тихий океан через Северный морской путь.

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